Hayrabolu'da dengesi bozulan ayçiçeği yüklü kamyon devrildi

Kaza ve müdahale:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi yakınlarında, sürücü Yusuf Akbudak idaresindeki ayçiçeği yüklü kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Akbudak, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme sürüyor:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme başlattı. Kazanın kesin sebebi ve olası trafik ihlalleri ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgi verileceğini bildirdi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı ve tedavi süreci sürüyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.