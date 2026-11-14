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Hayrabolu'da gece rüzgarı trafik ışığını devirdi

Hayrabolu'da gece etkili olan şiddetli rüzgar Uzunköprü Caddesi'ndeki trafik ışığını devirdi; yaralanma ve araç hasarı bildirilmedi, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hayrabolu'da gece rüzgarı trafik ışığını devirdi

Hayrabolu'da gece rüzgarı hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, ilçede yaşamı etkileyen bir olaya yol açtı. Uzunköprü Caddesi üzerinde bulunan trafik ışığı rüzgarın etkisiyle devrilerek yola düştü.

Müdahale ve tespit:

Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı, araçlarda da maddi hasar olmadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen trafik ışığına müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve çalışmaları gerçekleştirdi.

Sürücülere ve vatandaşlara uyarı:

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların dışarıda bulunmaları halinde dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer ayrıca benzer olaylara karşı vatandaşların uyarılara kulak vermesini ve tehlikeli durumlarda yetkililere bildirimde bulunmasını talep etti.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle tehlike kısa sürede kontrol altına alınırken, yetkililer meteorolojik koşulların seyrine göre gerekli çalışmaların süreceğini belirtti.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, GECE SAATLERİNDE HAYATI OLUMSUZ...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, GECE SAATLERİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE TRAFİK IŞIĞI DEVRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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