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Hazırlık vurgusu: Bilecik'te gençlik ve spor personeline afet ve yangın eğitimi

Bilecik'te gençlik ve spor personeline verilen afet ve yangın eğitimi, doğru müdahale ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmayı hedefledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hazırlık vurgusu: Bilecik'te gençlik ve spor personeline afet ve yangın eğitimi

eğitimin amacı:

Bilecik'te düzenlenen eğitim, il genelinde afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturulması ve doğru davranış biçimlerinin yaygınlaştırılmasını hedefledi. Etkinlikte afet ve yangınlara karşı bilinçli hareket etmenin önemi ele alındı.

bilgilendirme odaklı uygulama:

Personellere olası afet ve yangın durumlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

yetkilinin değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir eğitime ilişkin, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve doğru müdahale yöntemlerini bilmek büyük önem taşıyor. Personelimizin bu konularda bilinçlenmesine katkı sağlayan eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Eğitime katkı sunan ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederim" dedi.

BİLECİK’TE GENÇLİK VE SPOR PERSONELİNE AFET VE YANGIN EĞİTİMİ

BİLECİK’TE GENÇLİK VE SPOR PERSONELİNE AFET VE YANGIN EĞİTİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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