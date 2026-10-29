Hazırlıklar başladı: Kasımpaşa maçı için tempo yükseldi

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında mücadele edeceği Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu sabah başladı. Çalışma BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleşti.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano idaresindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü ve kondisyon ile taktik ağırlıklıydı. Isınma koşularıyla başlayan programda oyuncular önce pas ve pres düzenleri üzerinde çalıştı, ardından 5’e 2 top kapma egzersizleri yapıldı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından savunma ve hücum organizasyonlarına ayrılan bölümlerle tamamlandı.

Takvim ve bir sonraki çalışma:

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yine basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik ekip, sezonun bu döneminde hem fiziksel hem de taktiksel dengeyi ön plana çıkaran idman programını uygulamaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA İKİ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.