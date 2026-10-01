Hazırlıklar hız kazanıyor: HatayBOT üçüncüsü gençlere üretim kapısı açacak

Vali Masatlı'dan brifing:

Vali Mustafa Masatlı, gençleri bilim ve teknoloji alanında üretmeye ve yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik eden HatayBOT Robot Yarışması'nın üçüncüsü için yürütülen hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında organizasyonun kapsamı, yürütülen çalışmalar ve hazırlık takvimi ele alındı.

yarışmanın hedefleri:

Daha önce iki kez düzenlenen yarışmanın üçüncüsünde, öğrencilerin robotik ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri, yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürmeleri ve takım çalışması içinde yeni ürünler ortaya koymaları ön plana alındı. Organizasyonun, gençlerin AR-GE süreçlerine katılımını artıracak eğitim ve destek imkanları sunması planlanıyor.

hatay'da yeniden inşa ve gençlerin katkısı:

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğü Hatay'da, gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanında geliştireceği projelerin kentin geleceğine katkı sağlaması hedefleniyor. Yarışmanın, bölgedeki yeteneklerin görünür olmasını ve yerel üretime yönelmesini teşvik edeceği vurgulandı.

Yetkililer hazırlık sürecinde altyapı, malzeme temini ve eğitim desteği gibi alanlara öncelik verdiklerini belirtti. Katılımcı öğrencilere bilimsel üretim süreçlerinde deneyim kazandırılması ve proje tabanlı öğrenmenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Vali Masatlı'nın aldığı brifing, organizasyonun üçüncüsünün planlandığı şekilde ilerlediğini gösterdi; hedef, HatayBOT ile gençlerin teknoloji odaklı üretkenliğini artırmak ve kentin yeniden inşa sürecine genç fikirleri katmaktır.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK HATAYBOT ROBOT YARIŞMASI’NIN HAZIRLIKLARI HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.