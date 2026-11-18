Çorum FK başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşması öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Antrenmanlar, takımın oyun temposunu ve pas trafiğini artırmaya yönelik planlandı.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen idman, ilk olarak esneme ve topla ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından takım, 4'e 4 rondo ile kısa pas ve alan koruma becerilerini pekiştirdi; bu bölüm oyuncuların baskı altında top çevirme yetisini geliştirmeye odaklandı.

Tempolu pas ve dayanıklılık çalışması:

Antrenmanın son kısmında uygulanan aerobik pas çalışması, maç temposunu tutturma ve uzun süreli pas bağlantılarını sürdürme amacına hizmet etti. Bu bölüm, aynı zamanda kondisyonu destekleyici unsurlar içererek takımın maç ritmini yakalamasına katkı sağladı.

Çorum FK, Başakşehir sınavına hazırlanırken teknik kadronun kısa pas trafiği ve topa hızlı reaksiyon üzerinde ısrarcı olduğu görüldü. Takımın savunma-orta saha bağlantıları ve topa sahip olma stratejileri, ilerleyen antrenmanlarda da öncelikli konu olmaya devam edecek.

ÇORUM FK OYUNCULARI ANTRENMANLARINI SÜRDÜRDÜ