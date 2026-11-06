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Hekimin erken müdahalesi 8 günlük bebeğin hayatını kurtardı

Samsun'da 8 günlük Kutay'ın psödohipoaldosteronizm tanısı Dr. Ferhan İren tarafından erken kondu; 50 gün süren tedaviyle yaşamı kurtarıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hekimin erken müdahalesi 8 günlük bebeğin hayatını kurtardı

vaka ve ilk başvuru:

Samsun'da 38 haftalık normal doğumla dünyaya gelen bebek Kutay, doğumun ardından ilk günlerde normal görünürken 8 günlükken kusma, emememe ve halsizlik şikâyetleriyle acile getirildi. İlk değerlendirmede artan potasyum düzeyleri, belirgin kilo kaybı ve ağır sıvı ile tuz açığı saptanması üzerine Kutay, Samsun Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren tarafından yapılan tetkikler sonucunda, bebeğin kliniği psödohipoaldosteronizm (PHA) lehine yorumlandı ve genetik testlerle tanı doğrulandı. Dr. İren, bu sendromun vücutta aldosteron hormonuna yanıt verilememesiyle ortaya çıktığını ve ağır klinik tablolara yol açabildiğini vurguladı; hastalığın görülme sıklığı 100 binde bir olarak ifade edildi.

tanı ve izlenen yol:

Tetkiklerde tespit edilen bulguların ışığında ekip, bebeğin sıvı ve tuz dengesini hızla düzeltmeye yönelik tedavilere başladı. Yapılan ölçümlerde aldosteron değeri yüksek bulundu; bu bulgu, aldosteron yanıtının bozulduğunu destekledi ve PHA tanısını güçlendirdi. Genetik inceleme de tanıyı doğruladı.

Erken tanı ve hızlı müdahalenin, bebekte oluşabilecek hayati riskleri engellemede belirleyici olduğu bildirildi. Uzun izlem ve düzenli tedavi gerektiren bir tablo olması nedeniyle aileye dikkat edilmesi gereken belirtiler; ağır bilinç bulanıklığı, belirgin kilo kaybı ve emememe şeklinde aktarıldı.

tedavi süreci ve taburculuk:

Kutay'ın hastanede yaklaşık 50 gün süren tedavisi boyunca sıvı- elektrolit dengesi yakından izlendi ve gerekli ilaç tedavileri uygulandı. Annenin verdiği bilgiye göre, bebeğin potasyumu başlangıçta çok yüksek seyrettiği için düşürülmesine yönelik tedaviler verildi; vücudunda ciddi tuz eksikliği tespit edildiği için günlük tuz takviyesi uygulandı.

Aile, günde iki doz halinde toplam 6 gram tuz verildiğini, potasyum için ilaç kullandıklarını ve tedavinin ömür boyu sürebilecek bir takip gerektirdiğini belirtti. Tedavi ve izlem sonrasında Kutay sağlığına kavuşarak annesinin kucağında taburcu edildi.

Haberin yazıldığı sırada 4 aylık olan Kutay'ın evde düzenli ilaç ve tuz takviyesi ile sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğü bildirildi.

100 BİNDE BİR GÖRÜLEN HASTALIĞI FARK EDEN DOKTOR BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI

100 BİNDE BİR GÖRÜLEN HASTALIĞI FARK EDEN DOKTOR BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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