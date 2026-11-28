Kozan'da şehit Bünyamin Çabuk mezarı başında anıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 28 Kasım 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, şahadetinin 6. yılında Kozan Şehitliği'nde düzenlenen programla anıldı.

Anma töreni:

Şehidin anma programına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslan Köylü, Aile ve Sosyal Hizmetler Kozan İlçe Müdürü Hasan Boz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Kemal Karahan, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen programda, kabir başında duygu dolu anlar yaşandı; katılımcılar şehidin anısını paylaştı ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Babanın günlük ritüeli:

Şehidin babası Ünlün Çabuk, oğlunun şehit haberini ayakkabı boyacılığı yaparken aldığını söyleyerek o anları unutamadığını anlattı. Çabuk, o günden bu yana 'hemen hemen her gün' şehitliği ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerin kendisine ferahlık verdiğini belirtti.

Ünlün Çabuk'un ifadeleri şöyle: 'Her gün gelip şehitlerimizle konuşuyorum, hepsini ziyaret ediyorum. Buraya geldiğim zaman kendimi ferahlamış ve huzurlu hissediyorum.'

Çabuk, oğlunun kendisi için tek evlat olduğunu vurgulayarak acısının sürdürdüğünü söyledi: 'Oğlum benim tek evladımdı. Şehidimizin yeri belli ama bizim üzüntümüz bitmiyor. Bir oğlum daha olsa yine askere gönderirdim.' Ayrıca her yıl devlet temsilcilerinin katılımıyla mezarlıkta mevlit okutulduğunu ifade etti.

Program, şehit yakınları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların dualarıyla sona erdi; aileler devlet ve toplum desteğiyle şehitlerin anısını yaşatmaya devam ediyor.

ŞEHİDİN BABASI ÜNLÜN ÇABUK, OĞLUNUN KABRİNİ 6 YILDIR HER GÜN ZİYARET EDEREK ŞEHİTLERE DUA EDİYOR.