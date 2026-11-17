COP31'de Hereke'nin sunumu:

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Körfez Belediyesi oluşturduğu özel stantta dünyaca ünlü Hereke halısını uluslararası katılımcılara tanıtıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın davetiyle organizasyona katılan belediye, hem iklim gündemi hem de kültürel mirasın görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Hereke halısının özellikleri:

İnce işçiliği, özgün motifleri ve köklü geçmişiyle dikkat çeken Hereke halıları, stantta sergilenen örneklerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, halıların detaylı dokuma tekniklerini ve estetik özelliklerini yakından inceleme fırsatı buluyor ve eserler yoğun ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi'nin mesajı:

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke halısının ilçenin en kıymetli kültürel miraslarından biri olduğunu vurguladı. Asırlardır ilmek ilmek işlenen bu eşsiz sanatın, dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların buluştuğu COP31'de yer almasının kendileri için son derece anlamlı olduğunu belirtti. Söğüt ayrıca kültürel değerleri korumanın, yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra dünyaya tanıtmanın da önemine dikkat çekti.

KÖRFEZ BELEDİYESİ, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA (COP31) DÜNYACA ÜNLÜ HEREKE HALISINI ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITIYOR.