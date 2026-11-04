Hisarcık için altyapı, güvenlik ve gençlik öncelikli ziyaretler

Hisarcık belediye başkanı kurumlarla öncelikleri masaya yatırdı:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını ve uzun vadeli projelerini görüştürmek üzere Kütahya’da bir dizi kurum ziyareti gerçekleştirdi. Toplantılarda sulama altyapısından karayolu güvenliğine, afet yönetiminden fiber internete ve gençlerin barınma ihtiyaçlarına kadar geniş bir gündem ele alındı.

Hasanlar Barajı ve sulama altyapısı:

Demirtaş, DSİ Kütahya Müdürü İbrahim Kavak ve Müdür Yardımcısı Metin Erkul ile yapılan görüşmede belediyenin işletmesindeki Hasanlar Barajının mevcut durumu üzerine değerlendirme yaptı. Görüşmede öncelik olarak baraj hatlarının yenilenmesi, sulama altyapısının güçlendirilmesi ve yeni sulama hatlarının açılması konuları gündeme geldi. Belediye ve DSİ yetkilileri, tarımsal su yönetiminin iyileştirilmesiyle üretim kapasitesinin ve su kullanım verimliliğinin artırılmasına odaklandı.

Karayolu düzenlemeleri ve trafik güvenliği:

Karayolları Kütahya Şefi Ahmet Alptekin ile yapılan görüşmede trafik güvenliği öne çıktı. Gediz-Simav Kavşağı ve Eti Bor Kavşağının yeniden düzenlenmesi ile Hisarcık-Gediz karayolunun yapım sürecine ilişkin konu başlıkları ele alındı. Yetkililer, kavşaklarda ve ana yollarda yapılacak iyileştirmelerin kaza riskini azaltacağı ve ulaşım sürelerini kısaltacağı görüşünde.

Afet yönetimi ve kapasite artırımı:

AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ile yapılan görüşmede ilçenin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması gündeme geldi. Operasyonel ve teknolojik entegrasyonun güçlendirilmesi, afet öncesi risk azaltma çalışmaları ve eğitim-tatbikat programlarının yaygınlaştırılması planlandı. Ayrıca Hisarcık İtfaiye Amirliği bünyesinde bir arama-kurtarma birimi kurulması hedefleri konuşuldu.

İletişim altyapısı ve gençlik hizmetleri:

Türk Telekom İl Müdürü Rıza Okan Güneş ile yapılan toplantıda Hisarcık’ın tamamının fiber internet altyapısına kavuşturulması öncelikli başlık olarak ele alındı. Köylerdeki mevcut internet altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesiyle vatandaşların daha hızlı ve kesintisiz iletişime erişmesi amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile gerçekleştirilen görüşmede ise Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik KYK yurdu için bina tahsisi konusu masaya yatırıldı. Ayrıca ilçe merkezi ve köylerdeki spor sahalarının bakım, onarım ve yenilenmesiyle gençlerin sportif faaliyetlere daha iyi imkânlarla katılmalarının sağlanması değerlendirildi.

Koordinasyon ve ileriye dönük adımlar:

Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan Başkan Mustafa Demirtaş, kurumların gösterdiği ilgi ve iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. İlçe ihtiyaçlarının karşılanması ve geleceğe güçlü hazırlanılması için tüm kurumlarla koordinasyonun süreceğini vurguladı. Demirtaş, kurum yöneticilerine destekleri için teşekkür ederek birlikte yürütülecek çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

BAŞKAN DEMİRTAŞ (SOLDA), GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ BÜLENT KÜÇÜK'LE (SAĞDA) GÖRÜŞTÜ