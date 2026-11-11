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Hisarcık’ta eski maden sahası geleceğe nefes oldu

Hisarcık’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi; protokol üyeleri ve öğrenciler etkinlikte yer aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Hisarcık’ta eski maden sahası geleceğe nefes oldu

Hisarcık’ta 200 karaçam fidanı toprakla buluştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen etkinlikle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında eski maden sahasına fidan dikimi yapıldı. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen program Hamamköy Çankırı mevkiindeki alanda gerçekleşti.

etkinlik ve katılımcılar:

Fidan dikim alanı Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlandı. Programa Kaymakam Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Hisarcık Orman İşletme Şefi Bilal Acar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

uygulama ve bilgilendirme:

Etkinlik kapsamında 200 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi öncesinde Hisarcık Orman İşletme Şefi Bilal Acar, öğrencilere fidan dikiminin önemi ile doğru dikim yöntemleri hakkında bilgi verdi ve uygulamalı gösterim yaptı.

Program sonunda katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edildi; öğrencilere etkinlik anısına şapka dağıtımı yapıldı. Etkinlik, hem çevre bilincinin pekiştirilmesini hem de eski maden sahasının ağaçlandırma yoluyla dönüştürülmesini amaçladı.

HİSARCIK’TA ESKİ MADEN SAHASINA 200 KARAÇAM FİDANI DİKİLDİ

HİSARCIK’TA ESKİ MADEN SAHASINA 200 KARAÇAM FİDANI DİKİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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