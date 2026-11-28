Hisarcık'ta hastalıktan ari işletme çalışmaları sürüyor
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, hastalıktan ari işletme statüsü kazanma sürecindeki hayvanlardan kan numuneleri alındı.
Çalışmanın amacı:
Uygulamanın temel hedefi; hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve sağlıklı hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak açıklandı. Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Süreç ve hedefler:
İlçede hastalıktan ari işletme sayısının artırılması ve hayvancılıkta sağlık standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yürütülen numune alımı, bölgedeki üretim kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımların parçası olarak değerlendiriliyor.
HİSARCIK’TA HASTALIKTAN ARİ İŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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