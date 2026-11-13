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Hisarcık'ta sınav başarısını hedefleyen koordineli hazırlık planı

Hisarcık’ta Kaymakam Erkan Atam’ın katıldığı toplantıda, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik LGS ve YKS hazırlıklarının koordinasyonu ve izleme yöntemleri kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hisarcık'ta sınav başarısını hedefleyen koordineli hazırlık planı

Hisarcık'ta sınav hazırlıklarında koordinasyon kararı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde LGS ve YKS hazırlık süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Kaymakam Erkan Atam ile İlçe Koordinatör Ekibi ve koordinatör öğretmenlerin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

toplantının öncelikleri:

Gündemde, öğrencilerin akademik gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi, sınav hazırlık çalışmalarının planlanması ve ekip üyelerinin görev ile sorumluluklarının netleştirilmesi yer aldı. Katılımcılar, hazırlık sürecinin daha etkin yürütülmesi için ortak bir izleme mekanizması oluşturulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

uygulama adımları ve iş birliği:

Toplantıda ayrıca okullar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve hazırlık çalışmalarının koordineli biçimde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ekipler, sınav hazırlık programlarının uygulanması, düzenli değerlendirme toplantıları ve görev dağılımı gibi uygulama adımlarını takip edecek. Alınan kararlar, LGS ve YKS süreçlerinde öğrenci başarısını artırmayı amaçlıyor.

İlçe yetkilileri, planlanan çalışmaların düzenli takibiyle akademik performansın iyileştirilmesini hedeflediklerini belirtti ve ortak çalışma anlayışının sürece hâkim olacağını vurguladı.

HİSARCIK’TA LGS VE YKS HAZIRLIKLARI MASAYA YATIRILDI

HİSARCIK’TA LGS VE YKS HAZIRLIKLARI MASAYA YATIRILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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