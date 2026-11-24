uğurlama töreni:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara uğurlanacak 31 kişi için Hisarcık Merkez Çarşı Camii önünde bir uğurlama programı düzenlendi. Tören, adayların yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

dini ritüeller ve program akışı:

Programda Karbasan Köyü İmam Hatibi Ahmet Deniz rehberliğinde ilahiler okundu, tekbir ve salavatlar getirildi. Çarşı Camii İmam Hatibi Ali Sevinç tarafından yapılan duaların ardından umre adayları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı.

duygusal vedalar ve toplumsal dayanışma:

Duygusal anların öne çıktığı uğurlama töreninde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Aileler ve komşular, adaylara iyi dileklerini iletirken tören, inanç temelli ritüellerle ve toplumsal birlik vurgusuyla sonlandı.

HİSARCIK’TA 31 UMRE ADAYI DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI