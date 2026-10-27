Hortumun savurduğu konteynerde yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında bir şantiyede ortaya çıkan hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu ve bir kule vincin yerinden sökülmesine neden oldu. Hortumun şiddetiyle savrulan konteyner içinde bulunan 5 işçi çevreye dağıldı; olay yerinde bir işçi hayatını kaybetti.

Olay mahalline sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci olayda yaralanan 1 işçinin hastanedeki tedavisi halen sürüyor. Hayatını kaybeden işçiler arasındaki sayısal dağılım ve müdahale bilgileri yetkililer tarafından açıklandı.

Cenaze işlemleri ve nakil:

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, resmi işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. Cenazesi teslim alınanlar arasında İsa El Nevvaf, Salah Muhammet El Naim, Muhammet Emin El Naim ve Aycan Kılınç (30) yer aldı.

Aycan Kılınç'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi. Diğer üç cenazenin ise defnedilmek üzere Suriye'nin Dakka kentine götürüleceği bildirildi.

Yasal süreç ve toplumsal yansımalar:

Olayla ilgili adli süreç kapsamında otopsi ve savcılık incelemeleri yapıldı; resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına verildi. Bu tür kazaların ardından yürütülen incelemeler, olayın koşullarının netleştirilmesi ve sorumlulukların belirlenmesi açısından belirleyici oluyor.

Halk ve iş çevrelerinde yaşanan böyle trajedilerin ardından işçi güvenliği, şantiye hazırlıkları ve acil durum yönetimi konuları yeniden gündeme geliyor. Yetkili kurumların raporları ve savcılık soruşturmalarının sonuçları, olayın nedenleri ve alınması gereken tedbirler konusunda daha somut bilgiler sağlayacak.

ANTALYA’DA HORTUMUN SAVURDUĞU KONTEYNER İÇERİSİNDE BULUNAN VE OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN 4 İNŞAAT İŞÇİSİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNDA Kİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE MEMLEKETLERİNE GÖTÜRÜLDÜ.