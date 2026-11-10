Hunatspor ile Spor A.Ş. altı gollü beraberlikle ayrıldı

maç özeti:

Kayseri U14 Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşma, hücum ağırlıklı bir tempoyla tamamlandı. Hunatspor ile Spor A.Ş. arasındaki mücadele toplam 6 gole sahne oldu ve müsabaka 3-3 sonuçlanarak iki ekip puanları paylaştı.

Maçın başında Spor A.Ş. atakları meyvesini verdi; Abdullah Eren Şahin 3. dakikada takımını öne geçirdi. Ancak Spor A.Ş., 14. dakikada Nuri Efe Coşkun ile farkı ikiye çıkardı. Hunatspor kısa sürede toparlanarak 21. dakikada Fazlıhan Gılıç ile farkı bire indirdi, 29. dakikada Emircan Karabey'in golüyle skor 2-2 oldu. Maçın son bölümünde hızlı goller izlenirken, 60. dakikada Fazlıhan Gılıç Hunatspor'u öne geçirip skoru 3-2 yaptı; hemen ertesi dakikada Abdullah Eren Şahin skoru tekrar eşitleyerek maçın 3-3 bitmesini sağladı.

kadrolar ve değişiklikler:

Stat: Sümer Stadı

Hakem: Ensar Küçük

Hunatspor U14: Mustafa Kuzey Altuncu, Mehmet Tarla, Fatih Esad Kahveci, Yakup Karabulut, Enes Karakuş, Fazlıhan Gılıç, Anıl Buğra Tabuk (Alptuğ Demir dk. 58), Nuh Eren Karakaya, Nesar Ahmad Abdukhuder, Enes Arslan (Muhammed Eymen Baba dk. 68), Emircan Karabey

Spor A.Ş. U14: Nurettin Mert Göregen, Muhammed Tura Özcan (Burak Varol dk. 58), Abdullah Eren Şahin, Eymen Sunkur, Nuri Efe Coşkun, Yiğit Bulut, Cemil Tuna Ürer, Polat Silvan (Ali Çuha dk. 39), Semih Baykal, Ali Bayhan, Eren Adıyaman

goller:

Abdullah Eren Şahin (Spor A.Ş.) dak. 3

Nuri Efe Coşkun (Spor A.Ş.) dak. 14

Fazlıhan Gılıç (Hunatspor) dak. 21

Emircan Karabey (Hunatspor) dak. 29

Fazlıhan Gılıç (Hunatspor) dak. 60

Abdullah Eren Şahin (Spor A.Ş.) dak. 61

Her iki takım da hücumda etkili anlar üretti; maç sonunda puanlar paylaşıldı ve iki ekip de grupta önemli birer puan elde etti.

KAYSERİ U14 LİGİ D GRUBU'NDA LİGİN 5. HAFTASINDA SÜMER STADI’NDA HUNATSPOR İLE SPOR A.Ş. KARŞI KARŞIYA GELDİ. 6 GOLÜN ATILDIĞI ZORLU MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI VE PUANLAR PAYLAŞILDI.