Hürriyet mahallesi'nde sokaklar kilit parke ile yeniden düzenleniyor

Hürriyet Mahallesi'nde yenileme çalışmaları

Bilecik Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen kilit parke taşı çalışmaları mahalleye yeni bir görünüm kazandırıyor. Doğalgaz ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan uygulamada, ekipler öncelikle ulaşımı zorlaştıran bölgelerde düzenlemeler yaptı.

Çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Üzümlü Sokak ve çevresinde yeni yollar açıldı, açılan cadde ve sokaklar kilit parke taşıyla kaplandı. Ekipler ayrıca ulaşımı engelleyen yapı ve metruk binalara müdahale ederek çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda düzenleme yaptı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle Muhtarı Cem Çevik ve bölge sakinleri, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Yapılan düzenlemelerin hem günlük ulaşımı kolaylaştırdığı hem de mahallenin görünümünü iyileştirdiği vurgulandı.

Çalışmalar, altyapı sonrası tamamlanan alanlarda gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde mahallede hem işlevsel hem de estetik bir iyileşme sağladı.

BİLECİK'TE YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR