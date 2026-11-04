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Hürriyet mahallesi'nde sokaklar kilit parke ile yeniden düzenleniyor

Bilecik Belediyesi Hürriyet Mahallesi'nde doğalgaz ve altyapı sonrası kilit parke taşı döşeyerek Üzümlü Sokak başta, ulaşımı ve görünümü iyileştirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hürriyet mahallesi'nde sokaklar kilit parke ile yeniden düzenleniyor

Hürriyet Mahallesi'nde yenileme çalışmaları

Bilecik Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen kilit parke taşı çalışmaları mahalleye yeni bir görünüm kazandırıyor. Doğalgaz ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan uygulamada, ekipler öncelikle ulaşımı zorlaştıran bölgelerde düzenlemeler yaptı.

Çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Üzümlü Sokak ve çevresinde yeni yollar açıldı, açılan cadde ve sokaklar kilit parke taşıyla kaplandı. Ekipler ayrıca ulaşımı engelleyen yapı ve metruk binalara müdahale ederek çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda düzenleme yaptı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle Muhtarı Cem Çevik ve bölge sakinleri, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Yapılan düzenlemelerin hem günlük ulaşımı kolaylaştırdığı hem de mahallenin görünümünü iyileştirdiği vurgulandı.

Çalışmalar, altyapı sonrası tamamlanan alanlarda gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde mahallede hem işlevsel hem de estetik bir iyileşme sağladı.

BİLECİK&#039;TE YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

BİLECİK'TE YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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