Ziyaretin ayrıntıları:

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan emekli öğretmenler Mehmet ve Melek Uzuntiryaki çiftini ziyaret etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansı de eşlik etti.

Sohbet ve vurgular:

Akbaş, emekli öğretmenlerle bir süre sohbet ederek meslek hayatlarına dair anılarını dinledi. Ziyarette öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını vurgulayan Akbaş, öğretmenliğin nesillerin yetişmesine ve geleceğin şekillenmesine adanmış bir ömür olduğunu belirtti.

Teşekkür ve kapanış:

Akbaş, Mehmet ve Melek Uzuntiryaki çiftinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak günün anısına çiçek ve hediye takdim etti ve eğitim camiasına sundukları kıymetli hizmetler için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sonlandı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, HUZUREVİNDE KALAN EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET VE MELEK UZUNTİRYAKİ ÇİFTİNİ ZİYARET ETTİ.