Huzurevinde sanal gerçeklikle yeni dünyalar tangramla kuşaklar birleşti

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri farklı deneyimler yaşadı. Etkinlik, MAKÜ Sosyal Çalışma Topluluğu ile Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşti.

etkinliğin içeriği:

Sanal gerçeklik uygulamalarıyla katılımcılara görsel ve işitsel açıdan zenginleştirilmiş ortamlar sunularak, günlük yaşamın dışına çıkan yeni mekanlar ve deneyimler keşfetmeleri sağlandı. Sanal gerçeklik (VR) deneyimi, özellikle merak uyandırıcı öğeleriyle huzurevi sakinlerinin bilişsel uyarımını destekledi ve farklı duyusal deneyimler yaşattı.

Tangram atölyesinde ise sakinler el becerilerini, mekânsal algılarını ve problem çözme yetilerini çalıştırdı. Atölye katılımcılara düşünme, üretme ve eğlenme imkânı verirken, etkinlik boyunca görülen heyecan ve mutluluk anları programın hem eğitsel hem de sosyal değerini ortaya koydu.

amaç ve beklenen etkiler:

Organizatörler etkinliğin huzurevi sakinlerinin sosyal yaşama katılımını artırmayı ve farklı kuşaklar arasında etkileşim kurmayı amaçladığını belirtti. Program, paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirerek kuşaklar arası iletişimi teşvik etmeyi hedefliyor.

Hem teknoloji tabanlı deneyimler hem de geleneksel atölye çalışmaları bir arada sunularak, sakinlerin zihinsel ve duygusal açıdan desteklenmesi ile kuşaklar arası bağların kuvvetlenmesine yönelik somut adımlar atıldı.

HUZUREVİ SAKİNLERİ SANAL GERÇEKLİKLE FARKLI DÜNYALARI KEŞFETTİ