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Huzurun adresi: İlkadım'da Kurnaz'ın 'ikinci ev' projesi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Huzur Konağı'nın yaş almış bireylerin sosyal yaşamını canlandırıp onların ikinci evi haline geldiğini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzurun adresi: İlkadım'da Kurnaz'ın 'ikinci ev' projesi

Ziyaret ve amaç:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen Huzur Konağında yaş almış bireylerle bir araya geldi. Programda tek tek sohbet ederek projenin hedeflerini ve günlük işleyişini değerlendiren Kurnaz, "Büyüklerimizin her biri bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Huzur Konağı da onların ikinci evi oldu" ifadelerini kullandı. Belediye başkanı, projenin amacı olarak yaş almış vatandaşların sosyal hayattan kopmamalarını, yalnızlık hissetmemelerini ve günlük yaşamlarını daha huzurlu sürdürebilmelerini gösterdi.

Huzur Konağı'nda sunulan hizmetler:

Başkan Kurnaz, Huzur Konağı’nda sağlanan hizmetlerin kapsamını ayrıntılarıyla aktardı. Belediyenin aracıyla evlerinden alınan katılımcılara konakta ikram ve yemeklerin belediye tarafından karşılandığı, bunun yanı sıra düzenli olarak günlük sağlık taramaları yapıldığı belirtildi. Personelin, büyüklerin kendilerini evindeymiş gibi hissetmeleri için özveriyle çalıştığı vurgulandı. Kurnaz, projenin yalnızca barınma veya bakım sağlamaktan öte, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine ve yaşlıların bilgi birikiminden yararlanılmasına da katkı verdiğini ifade etti.

Etkinlikler ve katılımcılar:

Huzur Konağı’nda düzenlenen sohbetlerin yanı sıra müzik dinletileri ve geziler gibi sosyal etkinlikler de programın parçası oldu. Bu buluşmaya Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Alaaddin Er, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yalnız ile Kadifekale Mahalle Muhtarı Güven Akan da katıldı. Kurnaz, amaçlarının yaş almış bireylerin sosyal hayatta daha aktif rol almasını sağlamak ve onların günlerine anlam katmak olduğunu belirterek, "Büyüklerimizin duasını almak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim için en büyük mutluluktur" dedi.

İlkadım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Huzur Konağı gibi projelerle toplumsal sorumluluğunu sürdürmeyi ve vatandaşların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

HUZUR KONAĞI’NDA YAŞ ALMIŞ BİREYLERLE BULUŞAN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ...

HUZUR KONAĞI’NDA YAŞ ALMIŞ BİREYLERLE BULUŞAN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, “BÜYÜKLERİMİZİN HER BİRİ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ VE KIYMETLİDİR. HUZUR KONAĞI ONLARIN İKİNCİ EVİ OLDU” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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