İade operasyonlarının genel görünümü

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 22 kişi ile ulusal seviyede aranan 22 kişinin yurt dışından iade edilerek Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

iş birliği ve iade süreci:

Bakanlığın verdiği bilgiye göre iadeler, yabancı makamlarla yürütülen koordinasyon, hukuki yazışmalar ve resmi talepler sonucu gerçekleştirildi. Kırmızı bülten uygulaması uluslararası yakalama ve iade mekanizması olarak işliyor; iade süreçleri ilgili adli mercilerin yönlendirmesiyle tamamlanıyor.

güvenlik ve hukuki takip:

Getirilen şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılacak ve soruşturmaların seyrine göre yasal takip sürdürülecek. Bakanlık, bu tür operasyonların kaçak şüphelilerin yakalanması ve adaletin sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı ve uluslararası iş birliğini sürdürme taahhüdünü yineledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 22, ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 22 SUÇLU TÜRKİYE'YE GERİ GETİRİLDİ".