Karaman'da trafik kazası

Karaman'ın Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde saat 21.10 sıralarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, İ.K. (22) yönetimindeki 55 ACU 882 plakalı hafif ticari araç ile Nazif Mustafa Çetinbaş (20) idaresindeki 06 EIS 490 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıyı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hakim müdahale ve soruşturma:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazif Mustafa Çetinbaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü İ.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KARAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.