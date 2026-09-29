İç piyasadaki arz fazlası yumurta fiyatlarına zam baskısını azaltıyor

ATSO üyeleri: kısa vadede fiyat artışı beklenmiyor

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, üretim maliyetlerindeki yükselişe rağmen iç piyasada arz fazlası bulunduğunu belirterek, kısa vadede yumurta fiyatlarında zam beklenmediğini açıkladı.

iç piyasadaki arz fazlası:

Kumartaşlı, sektörde ihracata dayalı bir büyüme yaşansa da hâlihazırda iç piyasaya fazla ürün arz edildiğini vurguladı. Bu dengenin, maliyet artışlarının tüketiciye yansıtılmasını sınırladığını ifade eden Kumartaşlı, söz konusu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ancak tüketici açısından fiyat baskısının azalttığını belirtti.

Üretim maliyetlerindeki yükselişin sürdüğünü kaydeden Kumartaşlı, yem, enerji ve lojistik gibi kalemlerde görülen artışların üretici marjlarını daralttığını, ancak arz fazlasının kısa vadede fiyatların sabit kalmasında etkili olduğunu söyledi.

ihracatın rolü ve Suriye pazarı:

Kumartaşlı, ihracat kanallarının genişletilmesinin iç piyasadaki arz fazlasını azaltabileceğini vurguladı. Suriye pazarının sektör için önemine dikkat çeken Kumartaşlı, geçtiğimiz günlerde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye ziyaretinde yumurta ve gıda taleplerinin ele alındığını aktardı.

Yapılan görüşmelerin, farklı ülkelere yönelik satışların artırılması yönünde adımlar atılmasına zemin hazırlayabileceğini söyleyen Kumartaşlı, ihracatın artması halinde iç piyasadaki arz dengesinin olumlu yönde değişeceğini ifade etti.

Sonuç olarak, mevcut tabloda tüketicinin kısa vadede fiyat artışıyla karşılaşmasının beklenmediği; ancak üreticilerin maliyet baskısı altında olduğu ve uzun vadede ihracatın artırılmasının sektörün sürdürülebilirliği için kritik olduğu vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YUMURTACILAR MESLEK KOMİTESİ ÜYESİ MEHMET KUMARTAŞLI, YUMURTA ÜRETİM MALİYETLERİNDE ARTIŞ YAŞANMASINA RAĞMEN İÇ PİYASADAKİ ARZ FAZLASI NEDENİYLE KISA VADEDE YUMURTA FİYATLARINA ZAM BEKLENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.