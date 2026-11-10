İçten dualarla anıldı: Recep Uyar'ın şehadet yıl dönümü

Mevlid-i Şerif töreni yapıldı:

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, 1988 yılında Malatya'da şehit olan Recep Uyar için şehadet yıl dönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa şehit ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

yetkililerin mesajları:

Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan katıldı. Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları şehit ailesine iletildi. İlhan, törendeki konuşmasında, "Aziz şehidimiz Recep Uyar’ı şehadet yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

güvenlik ve törenin akışı:

Program süresince İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Katılımcılara taziye ve saygı dilekleri sunulurken, program dualarla sona erdi ve toplumun şehitlere yönelik saygısı bir kez daha vurgulandı.

Şehit Recep Uyar'ın anılması, hem ailesi hem de İnhisar halkı için anma ve dayanışma vesilesi oldu; tören, yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞEHİT RECEP UYAR, ŞEHADET YIL DÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI