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İGA Pass yıllık üyeliklerinde sınırlı süre yüzde 20'ye varan indirim

İGA Pass'te yıllık üyeliklerde yüzde 20'ye varan indirim fırsatı başladı; Plus10, Extra15, Premium20 kuponlarıyla 30 Kasım'a kadar avantaj sağlanıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

İGA Pass yıllık üyeliklerinde sınırlı süre yüzde 20'ye varan indirim

İGA Pass yıllık üyeliklerinde sınırlı süre yüzde 20'ye varan indirim

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolculara seyahat öncesi ve sonrasında hız, konfor ve ayrıcalık sunan İGA Pass programına özel yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yıllık üyelik paketlerinde yüzde 20'ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanyanın kapsadığı hizmetler:

İGA tarafından açıklanan paketler, üyelerin terminalde daha hızlı ve rahat hareket etmesini sağlayan hizmetleri içeriyor. Paketlerde İGA Lounge, hızlı geçiş, buggy servisleri, şehir içi transfer, öncelikli check-in, otopark ve vale hizmetleri yer alıyor. İlk kez yıllık üyelik satın alacak yolcular, farklı avantajlar için Plus10, Extra15, Premium20 kupon kodlarını kullanabilecek.

Satın alma kanalları ve kampanya süresi:

Kampanya, İGA Pass’ın internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve İstanbul Havalimanı’ndaki satış noktalarında geçerli olacak şekilde düzenlendi. İndirimli yıllık üyelik fırsatı 30 Kasım tarihine kadar devam ediyor; kampanya koşulları ve kupon kullanım kuralları için İGA Pass platformundan detaylı bilgi alınması öneriliyor.

İGA'nın duyurusuna göre bu kampanya, sık seyahat eden yolculara terminalde zaman kazandırmayı ve seyahat deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Yıllık üyelik tercih edenler, sağlanan kuponlarla paketleri daha avantajlı fiyata edinme şansına sahip olacak.

İSTANBUL HAVALİMANI İŞLETMECİSİ İGA; YOLCULARA SEYAHAT ÖNCESİ VE SONRASINDA KONFOR, HIZ VE...

İSTANBUL HAVALİMANI İŞLETMECİSİ İGA; YOLCULARA SEYAHAT ÖNCESİ VE SONRASINDA KONFOR, HIZ VE AYRICALIK SAĞLAMAK AMACIYLA SUNULAN ÖZEL YOLCU PROGRAMI İGA PASS KAPSAMINDA YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİMLİ YILLIK ÜYELİK KAMPANYASI BAŞLATTIĞINI DUYURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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