Iğdır merkezli eş zamanlı baskında 10 kişi cezaevine gönderildi

Iğdır merkezli operasyonda 10 tutuklama, çok sayıda delil ele geçirildi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda hedeflenen adreslere yönelik baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

operasyonun süreci ve kapsamı:

Soruşturma kapsamında yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları 3 ay sürdü. Iğdır merkezli olmak üzere, operasyonlar Denizli, Amasya ve Bayburt illerinde toplam 11 adrese eş zamanlı yapıldı. Operasyonda yakalanan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 10’u mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Operasyon ve arama çalışmaları sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyonda bulunanlar arasında 22 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 16 adet Lyrica sentetik ecza ve 1 adet PGN 300 sentetik ecza yer aldı. Ayrıca olay yerlerinde 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yönelik çok sayıda aparat ve 11 cep telefonu bulundu.

Emniyet kaynakları, ele geçirilen materyallerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak değerlendirileceğini ve yakalanan şüphelilerin örgütlü veya dağınık ticaret ağlarına yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yargı süreçlerinin devam ettiği olayda, tutuklananların cezaevi işlemleri sürüyor.

IĞDIR MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 KİŞİ TUTUKLANDI