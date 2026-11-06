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İhsangazi'de sonbahar ile kışın buluştuğu beyaz panorama

İhsangazi'nin yüksek rakımlı kesimlerinde dün gece etkili olan kısa kar yağışı, ağaçları beyaza bürüyerek sonbaharın renkleriyle birleşen bir görüntü oluşturdu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Aslı Han

İhsangazi'de sonbahar ile kışın buluştuğu beyaz panorama

İhsangazi'de kışın erken dokunuşu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yüksek rakımlı bölgelerde gece saatlerinde etkili olan kısa süreli kar yağışı ormanlık alanlarda farklı bir görüntü yarattı. ağaçları beyaza bürüyen kar örtüsü, sonbaharın sıcak tonlarıyla yan yana gelerek nadir görülen bir panorama sundu.

manzara nasıl oluştu:

Dün gece saatlerinde başlayan yağış, özellikle ilçeye bağlı Arazya köyü mevkiindeki yüksek kesimlerde etkili oldu. Yüksek rakım ve düşük sıcaklıkların birleşmesiyle ağaç dalları üzerine ince bir kar tabakası yerleşti; bu durum ormanlık alanda sonbaharın canlı renkleriyle beyazın kontrastını ortaya çıkardı.

havadan görüntüler:

Bölgedeki manzara, havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Ormanlık alanın üstten görüntüsünde, sonbahar yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşünün arasında uzanan beyaz koridorlar dikkat çekti. Görüntüler, izleyenlere hem estetik hem de mevsimsel bir geçişin izlenimini verdi.

Yerel gözlemciler, bu tür kısa süreli kar yağışlarının yüksek alanlarda mevsim geçişlerini daha belirgin hale getirdiğini belirtiyor. İhsangazi'deki bu doğal buluşma, fotoğraf meraklıları ve doğaseverler için ilgi çekici kareler sundu.

Kastamonu&#039;da kar ağaçları beyaza bürüdü

Kastamonu'da kar ağaçları beyaza bürüdü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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