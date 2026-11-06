İhsaniye'de öğretmenin cenazesinde yas ve adalet çağrısı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Hilal Mete için düzenlenen cenaze töreninde, yakınları hem derin bir üzüntü hem de adalet beklentisini dile getirdi. Olayın ardından haberi alır almaz İstanbul'dan yola çıktıklarını söyleyen kuzeni Veysel Erbay duygularını ve taleplerini törende paylaştı.

Cenaze töreninde duygu ve şok:

Erbay, ailenin ciddi bir şok yaşadığını belirterek 'Haberi duyduk, İstanbul'dan atlayıp geldik' ifadelerini kullandı. Törene katılanların acısı ve öfkesi tören boyunca hissedilirken, yakınları öğretmen olan Hilal Mete'nin yaşamı için duyulan saygı ve kayıp vurgulandı. Erbay, 'Öğretmendir; öğretmen olarak öldüyse şehit olmuştur. Devlet de makamını bayrağıyla vermiştir' diyerek hem kişisel hem toplumsal bir kaybın altını çizdi.

Adalet beklentisi ve talepler:

Erbay'ın konuşmasında öne çıkan diğer nokta, zanlıya yönelik ceza talepleriydi. Saldırının zanlısı Arif Sefa Ö.'nün olayda pompalı tüfek kullandığı belirtilirken, Erbay 'Zanlıya deli raporu verilmesini asla istemiyoruz' sözleriyle ağır bir ceza beklentisini açıkladı. Jandarmaya ilettikleri ilk tepkide yetkililerin 'Bu artık devletin elinde, gereken yapılacak' yanıtını verdiklerini aktardı.

Yakınları, hem devletin sembolik tören kayıtlarını hem de adli sürecin en sağlam şekilde yürütülmesini talep ediyor. Erbay, 'Devletimize güveniyoruz, adaletin tecelli etmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz' diyerek hem güven hem de hesabın sorulması beklentisini vurguladı.

Tören ve açıklamalar, kurban yakınlarının adalet beklentisini ve yaşadıkları sarsıntıyı ön plana çıkarırken, soruşturmanın seyrine ilişkin resmi sürecin takip edileceği ifade edildi.

ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN HİLAL METE'NİN KUZENİ VEYSEL ERBAY