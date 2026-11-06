İkinci Bahar Üniversitesi dijital dolandırıcılığa karşı yetişkinlere koruma eğitimi veriyor

programın amacı ve hedef kitlesi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen İkinci Bahar Üniversitesi, 55 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeyi amaçlıyor. Kentin sosyal dokusuna katkı sağlayan proje, eğitimden kültüre, sağlıktan spora kadar geniş bir yelpazede kurs ve etkinlikler sunuyor.

eğitimin odağı ve işleyişi:

Bu kapsamda düzenlenen derste, Mesut Erkoyun eğitmenliğinde dijital dünyada sık karşılaşılan dolandırıcılık türleri masaya yatırıldı. Katılımcılara, kimlik avı, sahte e-posta ve mesaj tuzakları, telefon dolandırıcılıkları gibi örnekler üzerinden nasıl tespit yapılacağı ve kişisel verilerin korunması için alınabilecek somut önlemler anlatıldı. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra günlük hayatta uygulanabilecek pratik adımlara da odaklandı.

kursiyer deneyimi ve sosyal kazanımlar:

Derse katılan kursiyerler, hem yeni bilgiler edindiklerini hem de sosyal çevrelerini genişlettiklerini vurguladı. Ayşe Menderes, "Hem güzel bilgiler öğreniyoruz, hem sosyalleşiyoruz; çok memnunum, çok mutluyum. İnternetten, televizyondan öğrenmektense burada birebir ders görüyoruz" diyerek memnuniyetini ifade etti. Tamer Gençer ise projede yer almaktan duyduğu mutluluğu, "Az bildiğimiz konuları detaylıca öğreniyoruz. Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin’e böyle bir olanağı tanıdığı için teşekkür ediyorum" sözleriyle paylaştı.

Eğitim, güncel tehditlere karşı farkındalığı artırarak yaş almış bireylerin dijital yaşamlarını daha güvenli sürdürmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. İkinci Bahar Üniversitesi'nin benzer konu başlıklarında düzenleyeceği derslerle katılımcıların bilgi seviyesini yükseltmesi ve toplumsal bilinçlenmeyi güçlendirmesi bekleniyor.

İKİNCİ BAHAR ÜNİVERSİTESİ’NDE DİJİTAL DOLANDIRICILIK ANLATILDI