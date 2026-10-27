İklim iletişimi: gelecek nesillere umutlu ve sürdürülebilir bir dil çağrısı

panel ve konuşmanın ana vurgusu:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sıfır Atık’tan COP31’e: Türkiye’nin İklim Diplomasisi" panelinde iklim konusundaki iletişim önceliklerini anlattı. Panelde, iklim değişikliğiyle ilgili yürütülen çalışmalar, dezenformasyonla mücadele ve uluslararası iş birliği gerekliliği öne çıktı.

iklim diplomasisi ve çok düzeyli yönetişim:

Duran, biyoçeşitlilik kaybı, okyanus kirliliği, çölleşme, su kaynakları, küresel ısınma ve atık yönetimi gibi meselelerin devasa bir alan oluşturduğunu, bu sorunların artık tek bir devletin ulusal kaynaklarıyla çözülemeyeceğini belirtti. Bu yüzden "iklim diplomasisi" kavramının önemine işaret ederek hazırlanan İklim Diplomasisi kitabının ülkenin birikimini ve vizyonunu politika süreçlerine taşımayı amaçladığını söyledi.

Duran, uluslararası politikaların ülkelerin egemenlik hakları ile küresel sorumluluklar arasında denge kurması gerektiğini; teknoloji transferi ve iklim finansmanı konusunda daha fazla kapasite inşa edilmesinin beklendiğini vurguladı. Bu çerçevede küresel adalet ve adil müzakere rejiminin COP31 öncesinde en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.

yönetişim tartışması ve güvenlik boyutu:

Duran, küresel iklim yönetiminin ulus devletleri aşan, STK’ların ve çok uluslu şirketlerin yer aldığı çok düzeyli bir yönetişime dönüştüğünü belirtti. Ünlü siyaset bilimci Joseph Nye'nin iklim değişikliğini "bir güvenlik tehdidi çarpanı" olarak tanımlamasına atıf yaparak, teknik meselelerin ötesinde küresel adalet ve yönetişim tartışmalarının yürütülmesi gerektiğini söyledi.

çatışmaların çevreye etkisi:

Duran, farklı coğrafyalarda yaşanan çatışmaların çevre ve iklim koşulları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını hatırlattı. Konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinerek, "7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarının yol açtığı karbon emisyonunun, yüzlerce ülkenin yıllık karbon salınımını aştığı belirtilmektedir" ifadesini aktardı ve bunun küresel iklim için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

ulusal politika, Sıfır Atık ve eğitim yaklaşımı:

Duran, Türkiye’nin 2021 yılında Paris Anlaşması’nı onayladığını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 net sıfır emisyon hedefi ile iklim mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sanayide karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir tarım ve doğal alanların korunmasının öncelikli politika alanları olduğunu belirtti.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık hareketinin iklim mücadelesine katkısına dikkat çeken Duran, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 Mart’ta Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesine Türkiye öncülüğünde 105 ülkenin destek vermesini ülkenin başarısı olarak nitelendirdi.

iletişim, dezenformasyon ve toplumsal algı:

İklimle ilgili politika ve çabaların yasalarla güvence altına alınmasının önemine değinen Duran, dezenformasyonun toplumsal direnç üretebileceğine dikkat çekti. Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin yalnız iklim alanında değil pek çok konuda takip yürüttüğünü söyledi.

Duran, felaket söylemlerinin kaygıyı artırdığını, 50 saniyelik reels'lerin manipülasyonuna açık bilimsel bilgilerin toplumda yanlış algılar yaratabildiğini belirtti. Bu nedenle medyanın ve iletişim stratejilerinin, geleceği umutla inşa eden bir dille uzun vadeli, çok yönlü ve zamana yayılmış bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini vurguladı. Kendi sözleriyle: "İklim konusu çocuklarımızı, torunlarımızı ve gelecek nesilleri bizden daha çok ilgilendiren uzun soluklu bir meseledir."

COP31 hazırlıkları ve iletişim başkanlığının rolü:

Antalya’da düzenlenecek COP31’in Türkiye’nin iklim diplomasisi vizyonunu uluslararası toplumla paylaşması için önemli bir fırsat olduğunu belirten Duran, "geleceğin COP’u" anlayışıyla hedeflerinin sözleri somut uygulamalara dönüştürmek olduğunu söyledi. İletişim Başkanlığı olarak çevre ve iklim medya turları düzenlendğini, COP31’e katılacak medya mensuplarının akreditasyon süreçlerinin yürütüldüğünü aktardı.

Duran, "yaklaşık 3 bin basın mensubunun bin 400’ünün işlemlerinin tamamlandığını" belirterek, konferans alanında gazetecilerin çalışacağı medya merkezinin teşkili ve planlanmasına yönelik katkı sağladıklarını söyledi. Son olarak, COP31 hazırlık çalışmalarında emeği geçen başta Murat Kurum ve ekiplerine verimli bir toplantı temennisinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran: "İklim konusu çocuklarımızı, torunlarımızı ve gelecek nesilleri bizden daha çok ilgilendiren uzun soluklu bir meseledir"