İl genel meclisinden sağlık yatırımı: devlet hastanesine beş yeni tıbbi cihaz

İl Genel Meclisi'nden yapılan tıbbi donanım desteği

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere beş ayrı tıbbi cihazı satın alarak sağlık hizmetlerine takviye sağladı. Alımların toplam maliyeti 18 milyon TL olarak açıklandı ve ekipmanlar törenle teslim edilecek.

alınan cihazlar:

Meclis Başkanı Mehmet Siper açıklamasında, temin edilen cihazlar arasında bir adet kemik dansimetresi, hasta nakli için sedye, kulak ses ölçümlerinde kullanılan odyometri cihazı, doğum sancısı takibi için bir tıbbi cihaz ile bir beyin cerrahi seti bulunduğunu belirtti. Kemik dansimetresi özellikle yaşlı hastalarda kemik erimesi tanısı ve gerekli ölçümlerin yapılmasında kullanılacak.

maliyet ve teslimat:

İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Mehmet Siper, ekim ayı çalışmaları kapsamında cihazların gün içerisinde teslim edileceğini ifade ederek, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere bir adet kemik dansimetresi aldık. Bu tıbbi cihaz ile yaşlı hastalarda kemik erimesi tanısı konulurken kemiklerde gerekli ölçümler yapılmaktadır. İkincisi herkesçe bilinen sedye alımıdır. Üçüncüsü ise kulak ses ölçümünde kullanılan Odyometri cihazıdır. Dördüncü cihaz doğum sancısı takibi için bir tıbbi cihaz. Beşincisi beyin cerrahi seti teslim edilecektir" şeklinde konuştu.

Yetkililer, bu donanım takviyesinin hastanenin teşhis ve müdahale kapasitelerini güçlendirerek özellikle yaşlı ve acil bakım ihtiyaçları olan hastalara doğrudan katkı sunmasının hedeflendiğini belirtiyor. Teslimatın ardından cihazların hastanede hizmete alınmasıyla operasyonel süreçlerin hızlanması ve hasta bakım kalitesinin artması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN DEVLET HASTANESİ’NİN KULLANIMI İÇİN 18 MİLYON TL’YE ALINAN 5 TIBBİ CİHAZ TÖRENLE TESLİM EDİLECEK.