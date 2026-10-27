İl sağlık müdüründen hasta ziyaretleri ve hasta hakları vurgusu

ziyaretin kapsamı ve hedefi

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler sırasında tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya gelinerek geçmiş olsun dilekleri iletildi, hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alındı.

hasta odaklı sağlık hizmeti vurgusu:

Ziyaretlerde, sağlık hizmetlerinin yalnızca tıbbi başarıyla ölçülmediğini, aynı zamanda hastaların haklarına saygı gösterilmesinin ve kendilerini güvende hissetmelerinin öneminin altı çizildi. Görgülü, hasta hakları bilincini yerinde güçlendirmek amacıyla sahada temaslarda bulunulduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sağlık hizmetlerinin kalitesi, yalnızca tıbbi başarıyla değil, aynı zamanda hastalarımızın haklarına saygı duyulması, kendilerini güvende ve değerli hissetmeleriyle ölçülür. Bizler Çanakkale’de, her bir vatandaşımızın nitelikli, eşit ve haklarına riayet edilen bir sağlık hizmetine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün hastanelerimizde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ederek hem moral vermek hem de hasta hakları bilincinin önemini bir kez daha yerinde vurgulamak istedik. Kapımız da gönlümüz de tüm hastalarımıza sonuna kadar açık. Bu vesileyle, fedakârlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve hak bilincini savunan tüm birimlerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

yerinde temasın önemi:

Ziyaretler, hem hastaların moralini yükseltmeyi hem de sağlık çalışanlarının çabalarının takdir edilmesini amaçladı. Görgülü'nün görüşmeleri, hasta hakları konusundaki farkındalığın artırılması ve hasta ile sağlık sistemi arasındaki güvenin güçlendirilmesi hedefleriyle uyumlu şekilde gerçekleşti.

Dr. Hakan Görgülü, ziyaret vesilesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve hastalara acil şifalar diledi.

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. HAKAN GÖRGÜLÜ 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ VESİLESİYLE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ VE ÇOMÜ HASTANESİ’Nİ ZİYARET EDEREK TEDAVİ GÖREN HASTALAR VE YAKINLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.