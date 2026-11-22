İlçe milli eğitim müdürü okullarda değerlendirme yaptı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler kapsamında Söke Fen Lisesi ve Behiye Hanım Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaretler, okullarda yürütülen eğitim-öğretim süreçlerini ve fiziki koşulların durumunu yerinde görmek amacıyla planlandı.

söke fen lisesi ziyareti:

Uğurlu ilk olarak Söke Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okul idarecilerinden eğitim-öğretim süreçleri, yürütülen faaliyetler ve okulun genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüşmede mevcut projeler ve etkinlikler ele alındı, okulun akademik ve idari uygulamaları değerlendirildi.

behiye hanım ortaokulu incelemesi:

Behiye Hanım Ortaokulunda sınıfları dolaşan Uğurlu, okulun fiziki ve eğitsel koşullarını yerinde inceledi. Okul idaresinden devam eden çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı; gözlemler eğitim öğretim faaliyetlerinin gelişimi açısından not edildi.

Her iki ziyarette de idarecilere teşekkür eden Uğurlu, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyaretler, okul yönetimleri ile iletişimin sürdürülmesi ve ihtiyaçların tespiti hedefiyle tamamlandı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA UĞURLU, SÖKE FEN LİSESİ VE BEHİYE HANIM ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK OKULLARDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.