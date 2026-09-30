Dolar 49,0122 +0,02%
Euro 55,7587 +0,31%
Bist 12.006,15 -2,31%
Altın Gram 6.677,83 +1,39%
EUR/USD 1,1373 +0,23%
Brent Petrol 97,74 +1,64%
--°

İlçelerde gıda denetimleri sıklaştı: tüketici sağlığı öncelik

Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, hijyen, muhafaza ve ürün uygunluğunu denetledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

İlçelerde gıda denetimleri sıklaştı: tüketici sağlığı öncelik

Denetimlerin kapsamı:

Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında işletmelerin mevzuata uygunluğu öncelikli olarak incelendi.

Uygulanan kriterler:

Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve gıda maddelerinin belirlenen kalite kriterlerine uygunluğu ele alındı. Ekipler, izlenebilirlik, etiketleme ve saklama sıcaklıkları gibi uygulamaları değerlendirerek eksik veya uygunsuz bulunan noktaları tespit etti.

Amaç ve sonuçlar:

Denetimlerin temel amacı, tüketici sağlığının korunması ve halkın güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması olarak belirtildi. Yapılan incelemeler sonucu belirlenen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapıldı; gerektiğinde idari işlemler uygulanabileceği kaydedildi.

Bu tür rutin denetimlerin devam edeceği ve işletmelerin mevzuata uygun üretim ile hizmet sunmalarının öneminin vurgulandığı bildirildi. Tüketicilerin şüpheli gördükleri uygulamaları ilgili müdürlüklere bildirmeleri istendi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇOBANLAR, DAZKIRI VE EVCİLER İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK RESMİ...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇOBANLAR, DAZKIRI VE EVCİLER İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK RESMİ KONTROL VE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapsayıcı hizmet anlayışıyla Kuşadası'nda somut adımlar atan başkan vekili
images

Derebucak'ta tarlada sağlık: mevsimlik işçilere yerinde koruyucu hizmet
images

Kocaman sahada: Kartepe’de zarar tespiti ve müdahale sürüyor
images

Yapay zekâ destekli yerli SADES ile değerlemede dijital dönüşüm başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerin liderliğinde teknolojiye yeni sayfa: Şanlıurfa'dan Türkiye yüzyılı çağrısı

Kamu denetiminde adalet talebi: devletin denetçileri için hak ve itibar çağrısı

Beşiktaş, Italiano yönetiminde Kocaelispor maçına taktik ve kondisyon odaklı hazırlanıyor

Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor