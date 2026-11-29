Sürpriz kutlama:

Malatya'da yaşayan 95 yaşındaki Abuzer Üşek için çocukları, torunları ve yeğenleri sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Üşek, etkinlik sırasında duygusal anlar yaşadı ve sürpriz karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Eski dostun katılımı ve anılar:

Kutlamaya, 1958 yılında düğününde davul çalan eski dostu Malatyalı ozan Abuzer Aşkınses de katıldı. Üşek, bu karşılaşmanın kendisini ayrıca duygulandırdığını ifade ederek, dostunun yıllar sonra yanlarında olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Aile bağları ve kültürel değer vurgusu:

Organizasyonu düzenleyen yeğeni Pütürge Gençlik Merkezi Müdürü Hikmet Bucak ile ilgili teşekkürlerini ileten Üşek, aile fertlerinin kendisini yalnız bırakmadığı için minnettar olduğunu belirtti. GSB Pütürge İlçe Müdürü olarak da anılan Hikmet Bucak, amcasının köyün en yaşlılarından biri olduğunu ve uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle bu sürprizin moral kaynağı olduğunu söyledi.

Bucak, yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle kültürü gelecek kuşaklara aktardığını vurgulayarak, "Büyüklerimiz kültürümüzün canlı hafızası" ifadesini kullandı. Organizasyon, aileyi bir araya getirirken iki eski dostun yıllar sonra buluşmasına da vesile oldu.

İlk doğum gününü 95 yaşında kutladı