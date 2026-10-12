İlk işinde hayatını kaybeden oğlu için adalet isteyen baba: 576 gündür ağlayarak yemek yiyoruz

Olay ve dava süreci:

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde 4 Mart 2025'te Mersin'den gelip inşaat şantiyesinde işçi olarak çalışmaya başlayan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, yatakhane olarak kullanılan konteynerde 8 Mart 2025 sabahı çıkan yangında yaşamını yitirdi. Aynı konteynerde kalan M.A.Ö. ise ağır yanıklarla yaralandı.

Soruşturma kapsamında, şantiye çalışanları 26 yaşındaki M.K. ve 33 yaşındaki B.S. tutuklandı. Her iki şüpheli hakkında yangın çıkararak tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşması 5 Ekim tarihinde yapıldı; savunma talepleri alınırken, mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve karar duruşmasını 26 Ekim'e erteledi.

İddialar ve deliller:

İddianamede yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, olay günü saat 06.40 sıralarında B.S. ve M.K.'nin bir akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldıkları görülüyor. İtfaiye raporunda yangının "söndürülmeden atılan veya unutulan bir ateş" sonucu çıktığı bilgisi yer alırken, yaralı M.A.Ö.'nün ifadesinde sanıkların benzin aldıktan sonra konteyner bölgesine geldikleri, birinin içeride kimse olup olmadığını kontrol ettiği ve diğerinin yanıcı maddeyi ateşle birlikte attığı yönünde beyanlar bulunuyor.

Savcılık mütalaasında ve mahkeme sürecinde şu an için delillerin toplanmış olduğu ve iddiaların ciddi olduğu vurgulandı; sanıklar duruşmada beraat talep etti, ancak mahkeme tutukluluk halini sürdürdü.

Babanın talebi ve yaşadıkları:

Evladı İbrahim'in babası Vedat Yaşar, 576 gündür evlerinde "ağlayarak yemek yediklerini" belirterek adaletten ve emsal bir karardan yana umutlu olduğunu söyledi. Babanın ifadesinde, olayın planlı ve hunharca gerçekleştiğine inanç tam; hem bir kişinin ölümüne neden olunduğu hem de diğerine ağır yaralama teşebbüsü bulunduğu vurgulanıyor.

Vedat Yaşar, "Bugün üçüncü duruşmamız görüldü ve mütalaa okundu. Karar duruşması da 26 Ekim’de olacak. Emsal bir karar bekliyoruz" diyerek, verilecek bir kararın benzer vakalarda caydırıcı olmasını ve diğer ailelerin korunmasını umduğunu ifade etti. Baba, sanıkların savunma yapmadığını, delillerin apaçık olduğunu ve hakimlerin durumu bildiğini söyledi.

Yeğenin sağlık durumu ve soruşturmaya ilişkin talepler:

Yangında ağır yaralanan M.A.Ö.'nün vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu ve bunun hayat boyu etkiler bırakacağı kaydedildi. Baba, yeğeninin "ömrü boyunca çalışamayacak" durumda olduğunu, evden çıkmasının bile doktorlarca yasaklandığını anlattı.

Yaşar ailesi, olayda kullanılan benzinin bir akaryakıt istasyonundan temin edildiğini ve iddialarına göre açıkta yasa dışı benzin satışının olduğu şüphesini dile getiriyor. Ayrıca, cinayette adı geçen kişileri istihdam eden inşaat şirketinin de incelenmesini talep ediyorlar. Baba, "Bizim onlarla hiçbir tanışıklığımız, hiçbir düşmanlığımız yok" diyerek suçun planlı olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme süreci, delillerin değerlendirilmesi ve 26 Ekim'de yapılacak karar duruşmasıyla ilerleyecek. Aile, verilecek kararın yalnızca kendi adalet taleplerini karşılamasını değil, benzer olayların önüne geçecek emsal nitelikte olmasını bekliyor.

ÖLEN İBRAHİM YAŞAR