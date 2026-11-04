İlkadım belediyesi'ne bebek dostu destekleyici kuruluş unvanı verildi

İlkadım belediyesine bebek dostu destekleyici kuruluş unvanı verildi

Samsun’un İlkadım Belediyesi, annelerin emzirme süreçlerini desteklemek ve bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaların ardından 'Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş' ünvanı aldı. Belediye, bu adımla yerel hizmetlerde anne ve bebek dostu uygulamaları kurumsallaştırmayı hedefliyor.

Protokol ve uygulamalar:

Sağlık Bakanlığı ve UNICEF tarafından 1991 yılından bu yana yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları' programı kapsamında İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında daha önce 'Mama Kodu Protokolü' imzalandı. Protokol doğrultusunda belediye personeline yönelik eğitimler düzenlendi; belediye binasında annelerin bebeklerini uygun şartlarda emzirebilmeleri için bir bebek bakım ve emzirme odası oluşturuldu.

Tören ve yetkililerin takdimi:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından verilen ünvan ve teşekkür belgesi, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Nur Gülen tarafından Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a takdim edildi. Tören, yerel yönetim ve sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, personellere yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin tamamlandığını ve bu adımla annelerin emzirme süreçlerinin desteklendiğini belirtti. Kurnaz, sağlıklı nesillerin bilinçli ve güçlü annelerin omuzlarında yükseldiğini vurgulayarak çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye personeline ile İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

İlkadım Belediyesi, aldığı bu ünvanla birlikte farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi ve benzer uygulamaları yaygınlaştırarak yerel hizmetlerde anne-bebek dostu uygulamaların kalıcı hale gelmesini sağlamayı hedefliyor.

İLKADIM BELEDİYESİ, ANNELERİN EMZİRME SÜREÇLERİNİN DESTEKLENMESİ VE BEBEKLERİN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ‘BEBEK DOSTU DESTEKLEYİCİ KURULUŞ’ ÜNVANI ALDI.