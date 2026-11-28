Motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Müftü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ATB 427 plakalı motosikleti kullanan Oğuzhan Çelenkoğlu, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Erdemir'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki kişi de yola düşerek yaralandı. Olay yerindeki çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve sevk:

Kaza mahalline gelen motosikletli ambulans ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra bölgeye gelen karayolu ambulanslarıyla her iki yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri kazanın gerçekleştiği noktada inceleme başlattı. Polis, kazanın oluş nedenini ve olay anındaki koşulları tespit etmek için görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

Yetkililer, bölgedeki yaya geçişleri ve trafik akışına ilişkin dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAMA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.