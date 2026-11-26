İlkadım’ın Aktif Yaşam Merkezi büyüklerin sosyal hayatına dokunuyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki Aktif Yaşam Merkezini ziyaret ederek merkezde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Merkezde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, kuaför ve çeşitli beceri kurslarının bulunduğunu hatırlatan Kurnaz, projenin yaş almış bireyler ve aileleri tarafından takdir gördüğünü belirtti.

Merkezde sunulan hizmetler:

Başkan Kurnaz, merkezin yaşlıların sosyalleşmesine, günlük yaşam kalitelerinin artmasına ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladığını vurguladı. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve kuaför hizmetlerinin yanı sıra düzenlenen beceri kursları ile yaşlıların hem fiziksel hem de sosyal açıdan desteklendiğini söyledi. Ayrıca hizmetlerin Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütüldüğünü ifade etti.

Ziyaret ve geri dönüşler:

Kurnaz, ziyaret sırasında merkezdeki misafirlerle sohbet ederek aldıkları hizmetlere ilişkin memnuniyetlerini dinlediklerini aktardı. "Kıymetli büyüklerimizin sosyalleşmeleri, gün içerisinde keyifli vakit geçirmeleri ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aktif Yaşam Merkezi’mizde çalışmalarımız devam ediyor," diyen Kurnaz, gelen olumlu geri dönüşlerin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti ve "onlara daha fazla hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle hizmetin süreceğini taahhüt etti.

Ziyarette Başkan Kurnaz'a eşlik edenler arasında AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım Belediye Meclis Üyesi Çetin Topsakal ve AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Merkeze yönelik memnuniyetin, benzer hizmetlerin yaygınlaştırılması için önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.

SAMSUN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, "AKTİF YAŞAM MERKEZİ PROJESİ, YAŞ ALMIŞ BİREYLER VE AİLELERİ TARAFINDAN BEĞENİYLE KARŞILANIYOR. YAŞLILARIMIZIN DAHA FAZLA HİZMET EDEBİLMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.