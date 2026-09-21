Imeceyle başlayan 34 yıllık engelliler şenlikleri Ayvalık'ta açıldı

Ayvalık'ta buluşma: 34. Engelliler Şenlikleri başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 34. Ayvalık Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri resmi olarak başladı. Etkinlik, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 özel bireyi altı gün boyunca Ayvalık'ta konuk edecek.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile özel bireyler ve aileleri katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin törende şenliğin 34 yıldır kesintisiz sürdüğünü, Ayvalık halkının imece kültürünün bu buluşmanın temelini oluşturduğunu vurguladı. Ergin, "Ayvalık'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 engelli kardeşimizi ağırlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Altı gün boyunca hep birlikte olacağız. Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Ayvalık, sizlerle birlikte çok daha güzel. Bu buluşmanın bugünlere gelmesini sağlayan ve 34 yıldır şenliğin yaşatılmasına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Mesajlar ve etkinlik takvimi:

Ergin konuşmasında ayrıca şenliğin eşitlik ve katılım vurgusunu öne çıkardı: "Sizlerin bizlerden hiçbir farkı yok. İstediğiniz yalnızca herkes gibi eşit şartlarda yaşamak ve hayatın her alanına özgürce katılabilmek. Biz de bunun bilincindeyiz." Belediye kaynaklarının, hayırsever desteğinin ve halk katılımının özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik kullanıldığını belirtti.

Törende Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitimevi öğrencilerinin gösterileri izlendi ve etkinlik kortej geçişiyle sona erdi. Şenlik süresince katılımcılara yönelik diş bakımları yapılacak, çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek. Şenliğin son gününde Sarımsaklı sahilinde kamp ateşi yakılarak müzik ve eğlence eşliğinde kapanış yapılacak.

Ayvalık halkının sahiplenmesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkan unsur oldu; Başkan Ergin, "Binlerce özel bireyi kendi evlatları gibi bağrına basan Ayvalık halkının dayanışması bunun en güzel örneğidir. Bu şenlik bize bir kez daha gösteriyor ki; birlikte olduğumuzda, birbirimize dokunduğumuzda ve dayanışmayı büyüttüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yok" sözleriyle dayanışmanın önemine işaret etti.

34. AYVALIK ENGELLİLER ŞENLİKLERİ BAŞLADI