İncesu'ya 22 bin kitaplık kütüphane: kültür ve tarihe yatırım

İncesu’da yeni kütüphane töreni gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz İncesu İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışını birlikte yaptı. Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile il protokolü katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı ve tören kapsamında kütüphanenin resmi açılışı yapıldı.

açılışın öne çıkanları:

İlçeye kazandırılan İncesu İlçe Halk Kütüphanesi, 22 bin kitaplık kapasitesiyle hizmete girdi. Başkan Büyükkılıç, törende devlet-millet dayanışmasının önemine vurgu yaparak, böyle bir açılışta yerel yönetim, mülki ve idari erkân ile halkın bir araya gelmesinin değerini dile getirdi ve Kültür Bakanlığı temsilcisinin Kayseri’de bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Büyükkılıç, Kayseri’nin kadim medeniyetlere sahip bir şehir olduğunu belirterek İncesu’da yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Örenşehir bölgesinde gün yüzüne çıkarılan Roma dönemi mozaiklerinden bahsederek, bölgenin bir turizm destinasyonu haline gelmesi için adımlar atıldığını ve restore edilen dini eserlerin de kültür merkezleriyle bütünleşeceğini söyledi.

kütüphane yatırımları ve sayısal veriler:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedefler doğrultusunda kütüphanecilikte dünyayı yakalayan ve aşan bir hizmet anlayışının benimsendiğini vurguladı. Yılmaz, "Her kim akıllı bir yatırım yapmak istiyorsa kitaba ve kütüphaneye yatırım yapacak" sözleriyle kütüphanelerin önemini özetledi.

Bakanlık verilerine göre Türkiye genelinde 1.302 halk kütüphanesi ve 7,2 milyon üye bulunuyor; kütüphaneler 24 saat hizmet verebilecek altyapı ve çeşitlilik hedefiyle destekleniyor. Vali Gökmen Çiçek de Kayseri’deki kütüphane yatırımlarının meyvesini verdiğini belirterek, bu yıl kütüphanelerden 2 milyon 192 bin kişinin faydalandığını aktardı.

AK Parti milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy ile diğer yetkililer, kütüphanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele kesimiyle kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi ve mekânı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

başkanın ilçe buluşması ve kilise ziyareti:

Açılış programı kapsamında Başkan Büyükkılıç, İncesu sakinleriyle çay eşliğinde bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. İlçe ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve merkezle ilçelerin birlikte gelişmesi hedefleri hakkında istişare edildi. Ziyaretler sırasında Büyükkılıç, birlikte olduğu heyetle birlikte Aziz Eustathios Rum Kilisesi’ni ziyaret ederek, kilisenin Kent Müzesi olarak hizmet verecek hâline ilişkin incelemelerde bulundu.

Protokol ve yetkililer, açılışın ardından kütüphanenin bölge kültürüne katkı sağlayacağı ve yerel halkın erişimine olumlu şekilde yansıyacağı değerlendirmesini paylaştı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ İLE BİRLİKTE İNCESU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ’NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.