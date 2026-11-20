İnciraltı kent ormanı'nda motosiklet denetimi

İzmir'in Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanında, araç girişinin yasak olduğu alana girerek çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Uygulama, 19 Kasım günü gerçekleştirildi.

Denetimi yürüten birimler

Denetimde görev alan birimler arasında İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Ekipler, yasak alana giren araçlar ve çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik kontroller yaptı.

Uygulamanın sonuçları

Kontrollerde, kuralları ihlal ettiği tespit edilen 42 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 403 bin 177 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler, denetimler kapsamında 12 motosikleti trafikten men etti.

İZMİR'İN BALÇOVA İLÇESİNDE BULUNAN İNCİRALTI KENT ORMANI'NA ARAÇ GİRİŞİNİN YASAK OLMASINA RAĞMEN GİREN 42 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 403 BİN 177 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.