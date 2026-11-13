İncirli’de üst geçit çalışması sabah ve akşam trafiğini durma noktasına getirdi

İncirli’de üst geçit çalışması trafiği kilitledi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İncirli mevkiinde geçtiğimiz hafta başlatılan üst geçit çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu (E-5) yan yolun Ankara istikameti yaklaşık bir haftadır araç trafiğine kapalı tutuluyor. Bu uygulama, özellikle sabah ve akşam saatlerinde güzergâhta uzun araç kuyrukları ve yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğuna yol açtı.

Kuyruklar ve sürücü tepkileri:

Sürücüler kapanma nedeniyle kısa mesafeleri uzun sürede almak zorunda kaldıklarını belirtip, çalışmaların zamanlamasına tepki gösterdi. Bölgede bekleyenlerden Muhammed Karlı, "Bağcılar’dan buraya bir saattir gelemedik trafikten. Hafta sonu mu kalmadı? Akşam ya da gece yarısı yapsalar daha iyi olur" dedi. Kenan Çallı ise, "45 dakikadır burada bekliyorum. Yol geçmiyor, bitmiyor ki. Sıkıntılara biz alıştık artık. Akşam yapılması gereken yol sabah yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Güzergâh etkisi ve öneriler:

Sürücü Hakan Yiğit de çalışmanın zamanlamasına dikkat çekerek "Ataköy kavşağından buraya 15 dakikadır gelemedim. Bu çalışma daha uygun bir zamanda yapılmalıydı" diye konuştu. Bölgedeki sürücüler, benzer projelerde trafik düzenlemelerinin gece saatlerine veya hafta sonuna alınarak ulaşımın aksamaması yönünde taleplerini sürdürüyor.

İBB tarafından yapılan çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediği ve hakem gayretlerle tamamlanmasının hedeflendiği aktarılırken, bölgedeki yoğunluğun geçici olduğu vurgulanıyor. Ancak sürücüler, günlük akışın etkilendiğini ve alternatif planlama beklediklerini ifade ediyor.

İNCİRLİ’DE ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI NEDENİYLE D-100 KARAYOLU YAN YOLUN ANKARA İSTİKAMETİNİN YAKLAŞIK BİR HAFTADIR TRAFİĞE KAPALI OLMASI, UZUN ARAÇ KUYRUKLARINA NEDEN OLDU. TRAFİKTE BEKLEYEN SÜRÜCÜLER, ÇALIŞMALARIN GECE SAATLERİNDE YAPILMASINI İSTEDİ.