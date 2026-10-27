İnegöl Belediyesi yalın süreçleri personelle pekiştiriyor

eğitim programı ve katılımcılar:

İnegöl Belediyesi, kurumsal verimliliği ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen 2. Yalın Temelleri Eğitimini belediye binasındaki çok amaçlı salonda gerçekleştirdi. Programa, göreve yeni başlayan ve önceki oturuma çeşitli sebeplerle katılamayan personel davet edildi.

Program sonunda düzenlenen törende eğitimi başarıyla tamamlayan 122 personele katılım belgeleri takdim edildi. Eğitim süreci, belediye içi hizmet akışlarının yalınlaştırılması ve kaynakların etkin kullanımına odaklandı.

eğitimin içeriği ve eğitmen:

Eğitimde çalışanlara uygulamalı ve kavramsal başlıklar altında bilgilendirmeler yapıldı. Ele alınan konular arasında Gemba (sahada yönetim ve gözlem), 5S (çalışma alanlarının organizasyonu ve düzeni), Öneri Sistemi (çalışan odaklı süreç iyileştirme) ve Performans Yönetimi yer aldı.

Programı veren isim, merkezi Bursa’da bulunan ve kurumsal süreçlerde verimlilik ile dijitalleşmeyi artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Yalın Stratejiler Derneğinin Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kara oldu.

belediye başkanından değerlendirme:

Programa katılan Belediye Başkanı Alper Taban, eğitimlerin temel hedefinin kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak olduğunu vurguladı. Başkan Taban, göreve yeni personelin kurumsal süreçlere uyumunu destekleyen bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Taban, yapılan çalışmaların bir başlangıç değil, sürekli bir süreç olduğuna dikkat çekerek katılımcıların katkılarından dolayı teşekkür etti ve yalın düşüncenin yalnızca kurum içinde değil günlük hayatta da uygulanmasının bireysel kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Belediye yetkilileri, eğitimlerle amaçlanan yalınlaştırma çalışmalarının takip edileceğini, elde edilen öneri ve uygulamaların değerlendirilip sürece entegre edileceğini bildirerek verimlilik odaklı adımların sürdürüleceğini açıkladı.

İNEGÖL BELEDİYESİ, GÖREVE YENİ BAŞLAYAN VE DAHA ÖNCE YALIN TEMELLERİ EĞİTİMİNE KATILAMAYAN PERSONELLERE YÖNELİK 2. YALIN TEMELLERİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİ. EĞİTİMDE PERSONELE YÖNELİK KONUŞAN BAŞKAN ALPER TABAN, AMAÇLARININ KAMU HİZMETLERİNDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.