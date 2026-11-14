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İnegöl'de 19 gündür kayıp Emrah Gedik için umutlu bekleyiş sürüyor

Bursa İnegöl'de 19 gündür kayıp 33 yaşındaki Emrah Gedik için polis, jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri termal dron ve köpeklerle arama yaptı, aile umutlu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de 19 gündür kayıp Emrah Gedik için umutlu bekleyiş sürüyor

İnegöl'de 19 gündür kayıp Emrah Gedik

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Emrah Gedik 19 gündür kayıp. Resmî kayıtlar kayboluş tarihini 27 Ekim 2026 olarak verirken, aile fertleri bazılarında tarihin 25 Ekim olduğunu belirtiyor. Gedik'ten günlerdir haber alınamıyor; ailesi ve yetkililer her türlü iz üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

arama çalışmaları:

Kayıp ihbarının ardından polis, jandarma ve AFAD ekipleri sahada çalışmalara başladı. Arama faaliyetlerinin altıncı gününde yaklaşık 550 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi ve Gedik'in son olarak Mesudiye Caddesi civarında bir işyerinin kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntüde saat 21.09'da görülen Gedik'in bu kayıt sonrasında hangi yöne gittiği veya ilçe dışına çıkıp çıkmadığı belirlenemedi.

Ailenin talebi üzerine İNDAK ekibinden 15 kişilik grup çevre yolu üzerindeki dere yatağında, dere boyunca Ankara yolu istikametine kadar hem dere içinde hem de çevresinde tarama yaptı. Arama çalışmaları sırasında termal dronlar ve özel eğitimli arama köpekleri kullanıldı; Şibali Mahallesi çevresindeki dere yatakları da mercek altına alındı. Fiziki arama çalışmaları onuncu günde sona erdi, ancak kayboluşun üzerinden 19 gün geçmesine rağmen Gedik'ten hâlâ haber alınamadı.

aile ve sağlık durumu:

Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet eden Gedik'in amcası Elvan Gedik, yeğeninin sağlık sorunları olduğunu ve ilaçlarını kullanmadığı dönemlerde rahatsızlığının arttığını belirtti. Amca, yeğeninin evden çıkıp alışveriş yaptığını, daha sonra başka bir marketten bir gazoz satın alarak yürüdüğünü ve son görüldüğü yerin Mesudiye Caddesi olduğunu anlattı. Elvan Gedik yetkililerden destek isteyerek, "Ölü mü, sağ mı, başına ne geldiğini bilmiyoruz" diyerek endişelerini dile getirdi.

Arama ekipleri ve aile, yeni bir bulguya ulaşabilmek için yetkililerin ve vatandaşların bilgisine ve desteğine ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Yetkililerden gelecek bilgiler ile saha çalışmaları gerektiğinde yeniden yoğunlaştırılabilecek.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 19 GÜNDÜR KAYIP OLAN 33 YAŞINDAKİ EMRAH GEDİK’İ ARAMA ÇALIŞMALARI...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 19 GÜNDÜR KAYIP OLAN 33 YAŞINDAKİ EMRAH GEDİK’İ ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI. GÜNLERDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN GEDİK’İN NEREDE OLDUĞU HENÜZ BELİRLENEMEZKEN, AİLESİNİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR. AMCASI ELVAN GEDİK, YETKİLİLERE SESLENEREK YEĞENİNİN BULUNMASI İÇİN DESTEK İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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