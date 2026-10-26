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İnegöl'de ormanlık alanda bağ evine saklanan zanlı 30 yıl hapisle cezaevine gönderildi

İnegöl polisi, 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 30 yıl hapis cezası bulunan E.Ç. (23)'yi ormanlık alandaki bağ evinde tespit edip yakaladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de ormanlık alanda bağ evine saklanan zanlı 30 yıl hapisle cezaevine gönderildi

Operasyonun detayları:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürütülen çalışma sonucu, 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 30 yıl hapis cezası bulunan zanlının saklandığı yer belirlendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ormanlık alanda yer alan bir bağ evinde saklandığı tespit edilen E.Ç. (23) için operasyon düzenledi.

Yakalanma ve gözaltı:

Belirlenen adrese yapılan baskınla yakalanan E.Ç. gözaltına alındı. Polis ekipleri, operasyon sırasında şahsın saklandığı alan ve bağ evinin çevresinde güvenlik önlemleri alarak arama ve yakalama işlemlerini sürdürdü.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, 6 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 30 YIL HAPİS CEZASI...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, 6 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 30 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 23 YAŞINDAKİ EMRE Ç., POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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