İnegöl'de sağlık hizmetleri mahalle mahalle güçleniyor

İnegöl'de aile sağlığı merkezleri yaygınlaşıyor

İnegöl'de devlet, belediye ve hayırseverlerin ortak çalışmasıyla başlatılan aile sağlığı merkezi (ASM) yatırımları, mahallelerde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Yapılan çalışmalarla mahallelerde sağlık ocakları çoğalırken, amaç hekim başına düşen hasta sayısını azaltmak ve hizmet kalitesini yükseltmek.

proje kapsamı ve mevcut durum:

Belediye ve sağlık kurumlarının koordinasyonunda yürütülen çalışmayla şehir genelinde 22 yeni ASM kazandırılması planlanıyor. Bu merkezlerden 10unun yapımı tamamlandı, 7sinin inşaat süreci devam ediyor, 2sinin protokolü imzalanmış olup ruhsat işlemlerinde ve 3 merkez ise planlama aşamasında bulunuyor. Bu dağılım, sağlık altyapısının kısa vadede önemli oranda güçlendirilmesi hedefiyle uyumlu ilerliyor.

akhisar mahalle örneği: hafize-halil yavuz asm:

Yapımı tamamlanan merkezlerden biri, Akhisar Mahallesi 2. Fatih Caddesi üzerinde hizmete giren Hafize-Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezi oldu. Merkez, 200 m2lik arsa üzerinde hayırsever iş insanı Halil Yavuz tarafından inşa edildi; arsa bağışı da yine hayırsever tarafından yapıldı. Protokolü Nisan 2025te imzalanan tesis, Ocak 2026da tamamlanarak hizmete başladı ve şu an bölgede 3 hekim ile hizmet veriyor. Aynı binada ayrıca Akhisar Mahallesi 8 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da yer alıyor.

Merkezin açılış ve inceleme ziyaretine; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı. Ziyarette, merkezin yapımını üstlenen hayırsever Halil Yavuz ile birlikte ilçe sağlık işlerinden sorumlu yetkililer hazır bulundu ve incelemeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak nezaretinde gerçekleştirildi.

Yetkililer, açılan merkezin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek devam eden projeler hakkında bilgi verdi. İlçe genelinde planlanan ASM yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte hizmet erişimi genişleyecek ve sağlık altyapısının güçlenmesiyle birlikte bölgedeki hizmet standardının yükselmesi bekleniyor.

İNEGÖL’DE DEVLET, BELEDİYE VE HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİNDE BAŞLATILAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ YAPIM ÇALIŞMALARIYLA MAHALLELERDE SAĞLIK OCAKLARI ARTIYOR, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN HEKİM SAYISI AZALIYOR. BU KAPSAMDA AKHİSAR MAHALLESİNDE YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN HAFİZE-HALİL YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİ ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, HAYIRSEVER YAVUZ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDEREK ASM’NİN MAHALLE SAKİNLERİNE HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.