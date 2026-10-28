İnmede zaman kaybetmemek hayat kurtarıyor

erciyes üniversitesi'nden uyarı:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Baydemir, "Ekim Ayı İnme Farkındalık Ayı" kapsamında yaptığı açıklamada inmenin hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Baydemir, 29 Ekim'in Dünya İnme Günü olarak anıldığını hatırlatarak inmenin küresel boyutta önemine vurgu yaptı.

Baydemir, inmenin dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer aldığını, sakatlık yaratan hastalıklar içinde ise ilk sırada olduğunu belirtti. Dünyada yılda yaklaşık 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bunlardan 6 milyonunun hayatını kaybettiğini aktardı. Ayrıca her 2 saniyede 1 kişinin inme geçirdiği, her 6 saniyede 1 kişinin ise inme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

inme belirtileri:

Baydemir, inmede dikkat edilmesi gereken bulgular arasında; tek taraflı kol veya bacakta ani güçsüzlük veya uyuşma, konuşma güçlüğü ve bozukluğu, yüzde asimetri, çift görme, denge kaybı ve bilinç düzeyinde değişiklikler olduğunu söyledi. Bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi halinde kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguladı.

erken müdahale ve tedavi seçenekleri:

İnme tedavisinde zamanın belirleyici olduğuna işaret eden Baydemir, tedaviye ne kadar erken başlanırsa iyileşme şansının o kadar yüksek olduğunu ifade etti. Son 20 yılda geliştirilen yöntemlerle inmenin tedavi edilebilir hale geldiğini belirten Baydemir, ilk 4,5 saat içinde uygulanan damar içi pıhtı eritici tedavi ve ilk 6 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilen mekanik pıhtı çıkarma işlemlerinin ölüm ve sakat kalma oranlarını anlamlı biçimde azalttığını söyledi. Ayrıca tıkanan damar bölgesinde her bir dakikada yaklaşık 2 milyon sinir hücresinın fonksiyonunu yitirdiğine dikkat çekti.

İnme riskinin azaltılmasında ise tansiyon kontrolü, sigara bırakma, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve ilaçların hekim önerisiyle kullanılmasının birincil yöntemler olduğunu belirtti. Baydemir, inmenin ani ortaya çıkan bir beyin damar hastalığı olması nedeniyle belirtiler fark edildiğinde derhal tıbbi yardım aramanın hayati önemde olduğunu yineledi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. RECEP BAYDEMİR "EKİM AYI İNME FARKINDALIK AYI" DOLAYISIYLA BİR AÇIKLAMA YAPTI.