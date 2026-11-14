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İnönü diş hekimliğinden yapay zekâyla ortodonti başarısı

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Antalya'da düzenlenen XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi'nde poster birinciliği kazandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

İnönü diş hekimliğinden yapay zekâyla ortodonti başarısı

İnönü akademisyenlerinin uluslararası ödülü

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı bilimsel çalışma, uluslararası bir kongrede birincilikle ödüllendirildi. Fakültenin Ortodonti Anabilim Dalı ekibi tarafından hazırlanan araştırma, 4-8 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen XX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi kapsamında sunuldu ve Araştırma Poster Birincilik Ödülüne değer bulundu.

çalışmanın içeriği ve kapsamı:

Sunulan çalışma, ortodontik tedavi planlamasında kritik bir adım olan diş çekimi kararlarının tahminine odaklandı. Araştırmada, farklı yapay zekâ destekli makine öğrenmesi modellerinin performansları karşılaştırmalı olarak incelendi. Çalışma başlığı "Ortodontik Çekim Kararlarının Tahmininde Yapay Zekâ Yaklaşımı: Makine Öğrenmesi Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi" olarak kaydedildi ve poster sunumu üzerinden jüri değerlendirmesine girdi.

ekibin katkısı ve kongre ortamı:

Çalışmayı hazırlayan ekipte Dr. Öğr. Üyesi Fırat Oğuz, Arş. Gör. Onur Kaya, Arş. Gör. Mehmet Bütün ve Uzman Dt. Handan Göze Oğuz yer aldı. Kongreye yurt içi ve yurt dışından 1000’in üzerinde ortodonti uzmanı katıldı; bu ortamda ödül almak, ekibin uluslararası bilimsel düzeydeki görünürlüğünü artırdı.

Araştırma sonuçları, yapay zekâ destekli sistemlerin ortodontik tedavi planlamasında klinik karar verme süreçlerine katkı sunabileceğini işaret ediyor. Bu bulgu, fakültenin yenilikçi yaklaşımlar ve akademik üretim alanındaki çalışmalarını destekleyen somut bir gösterge olarak değerlendirildi.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için bu ödül, uluslararası bilimsel platformlarda elde edilen başarılara bir yenisini ekledi ve fakültenin araştırma kapasitesine vurgu yaptı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE ULUSLARARASI KONGREDE BİRİNCİLİK...

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE ULUSLARARASI KONGREDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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