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İnönü'de küresel akademik iş birlikleri güçlendi: Sunway'den Saidur Rahman çağrısı

İnönü Üniversitesi'nde Prof. Dr. Saidur Rahman, nitelikli araştırma, yayın stratejileri ve uluslararası iş birliklerinin önemini anlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İnönü'de küresel akademik iş birlikleri güçlendi: Sunway'den Saidur Rahman çağrısı

İnönü Üniversitesi'nde uluslararası iş birliği konferansı

İnönü Üniversitesi, akademik vizyonunu uluslararası ortaklıklarla genişletme adımlarını sürdürdü. Malezya Sunway Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saidur Rahman, üniversitenin Dış İlişkiler Birimi ev sahipliğinde düzenlenen konferansta yüksek kaliteli araştırma ve yayın süreçlerinin temel taşı olarak uluslararası iş birliklerini ön plana çıkardı.

Konferansın gündemi ve katılımcılar:

Etkinlik, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda yer alan isimler arasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ile Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan da bulundu. Rahman, dünya genelinde yüksek atıf oranlarına sahip çalışmaların örneklerine değinerek araştırma kalitesini artırmanın yollarını paylaştı.

Rahman'ın ana mesajları ve çağrısı:

Prof. Dr. Rahman konuşmasında araştırma planlaması, uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma stratejileri ve farklı üniversite ve araştırma merkezleriyle kurulan küresel ağların önemini vurguladı. Bilimsel bilginin evrenselliğine dikkat çekerek, genç araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere global ortak projeler geliştirme çağrısında bulundu.

Programın sonunda Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesi'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirtti ve organizasyon ile nazik davet için Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan'a teşekkür etti. Konferans, Rahman'ın akademisyenler ve öğrencilerle gerçekleştirdiği soru-cevap oturumu ile sona erdi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE KÜRESEL AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE KÜRESEL AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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